Dětem jsem řekl, že je čas, abych šel do školy a opustil školku, říká Nesvadba

V Kouzelné školce začínal v roce 1999, tehdy ještě bez skřítka Františka. Ten se k němu přidal až po několika odvysílaných dílech. „Děti dostávám do hlediště obvykle v těch třech, čtyř, pěti letech. Vím, že už mají mobilní telefony, to je jasné, protože si rodiče chtějí odpočinout, ale dají se strhnout fantazií. A když máte program opravdu vystavený tak, že je něco pořád překvapuje, tak jsou moji,“ sděluje.

„Myslím, že jsem děti nikdy neošidil, že jsem se jim věnoval stoprocentně. Nikdy jsem v zákulisí neřekl něco, co by je – kdyby tam stály v koutku a slyšely to – mrzelo, že takový jsem. Já jsem to bral jako takové poslání, které mi bylo dáno,“ podotýká.

Při psaní scénářů ho inspirují třeba i zahraniční komici nebo staré filmy, má rád dril a před rokem si řekl, že je třeba udělat změnu, ačkoliv samotné rozhodování prý jindy v životě odsouvá.

Co je stylizace

„Jinak patřím k lidem, možná k tomu málu, kteří mají všechno naplánované dopředu. Svoji práci mám naplánovanou, vymýšlení mám naplánované, jsem na sebe velmi přísný, že musím vymýšlet každý den od osmi do dvanácti hodin. Nikdo mi do toho nesmí vstupovat,“ říká.

Co se týče hereckého projevu, na něj se příliš připravovat nemusí. Má prý stále tendenci se předvádět. „Ve všem jsem už prostě stylizovaný, já jsem bohužel Michal i venku na ulici s tím rozdílem, že nemám to žluté tričko,“ uvádí. Poslední díl točil v úterý, do budoucna se chce dál věnovat divadlu a dětem. „Všem dětem jsem řekl, že je čas, abych šel do školy a opustil školku.“