Nosferatu s Dafoem i Deppovou zahájil natáčení v Praze. V Česku chce Hollywood udělat i další horory

„Zda se v Česku projekt skutečně bude natáčet, to je jiná věc, producent má od data vystavení registrace tři roky na podání žádosti o alokaci,“ připomíná Bezděk Fraňková. To znamená, že registrace projektu u Státního fondu kinematografie je pouze prvním krokem, který ještě neznamená samotné natáčení v Česku. Registrace pro letošní rok jsou přesto již uzavřené.

Thriller s Malekem i návrat lupičů

Do Česka pak patrně míří i další hororové projekty včetně pokračování videoherní adaptace Silent Hill s názvem The Return of Silent Hill či nový horor produkovaný režisérem Samem Raimim pro Netflix. Ten nese název Every House is Haunted.

Právě levné horory jsou často jistotou kasovního úspěchu v kinech. Ačkoliv v Česku na ně příliš lidí nepřišlo, v zámoří nedávno slavily úspěch filmy jako M3GAN či šestý Vřískot. Na konci loňského roku zase davy mířily na snímek s názvem Úsměv, jenž rezonoval i mezi českými diváky.

Podle informací ČT24 by se v Česku mohl v budoucnu točit také třeba nový špionážní thriller s Ramim Malekem The Amateur. Herec, který v poslední bondovce ztvárnil zápornou roli, se má tentokrát představit jako kryptograf ze CIA, který agenturu začne vydírat, když se vydává pomstít svoji manželku, která přišla o život při teroristickém útoku.