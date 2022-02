Pán prstenů a Harry Potter před dvaceti lety změnili způsob, jak Češi chodili do kina

Manažerka vzpomíná na to, že později se použila i další možnost, jak vyjít s jednou kopií, a tou byla pauza. „Se svolením distributora se film rozdělil na dvě části, po odpromítnutí první části následovala přestávka, promítači přenesli tuto první část na jiný sál, kde se mohlo promítat další představení. Logisticky to byly velmi náročné akce, ale tak jsme mohli uspokojit velké množství diváků. Ve srovnání s dnešní dobou, kdy můžeme z dataprojektorů promítat jakékoliv množství filmových kopií, je to opravdu historie,“ doplňuje.

„Pro diváky to byla veliká paráda, pro nás obsluhu kina nebývalý stres, protože při jakékoliv malé technické závadě se přestalo promítat všude a divákům nastala neočekávaná přestávka. Stačilo, aby vypadla hmoždinka ze zdi a nastal pro mě hororový scénář. Naštěstí k těmto situacím nedocházelo často a vždy se diváci dočkali konce,“ říká nyní Kopečková.

Nejen v jejím kině se tak muselo přistoupit k vynálezu tehdejší doby, takzvanému interlocku. Připravený filmový pás umístěný na plotrech vedl do promítačky, odkud po promítnutí zamířil na kladky umístěné na zdi, a poté ubíhal na další sál. Takto důmyslný systém pomáhal promítat z jedné kopie na pěti sálech, samozřejmě s určitým časovým zpožděním.

Na zahájení nyní vzpomíná Svatava Kopečková, jeho dlouholetá manažerka, která zrovna Společenstvo viděla poprvé v multiplexu v Ostravě, kde se zaučovala. „Tehdy byly filmy doručovány v legendárních kovových zelených či oranžových krabicích – poštou či vlakem. Aby se nedostaly do nepovolaných rukou, nepřicházel celý film najednou, ale po částech, někdy i pod jiným názvem. Pamatuji si, že jsem velice ráda jezdila pro tyto krabice s tímto vzácným obsahem na nádraží a jako velký poklad je odvážela do kina,“ vzpomíná na dobu před dvaceti lety. Jedna kopie ale byla málo. A zájem obrovský.

Když krátce po premiéře doputovala do již zrušeného budějovického kina Vesmír, před pokladnami se tlačily stovky lidí. „Nápor, který ve středu nastal, jsme ještě nezažili u žádného z filmů. Ani třeba u Titaniku či Tmavomodrého světa,“ sdělila tehdy pro Českobudějovický deník provozní kina.

O Společenstvo byl obrovský zájem všude, do Česka například mířily i autobusy z Polska, kde měla premiéra zpoždění. Mimo velká města ale museli fanoušci dlouho čekat, až k nim kopie dorazí, což je se současnou digitální distribucí nemyslitelné. Například kino Střelnice v Jindřichově Hradci hrálo film až na začátku března, do menších měst dorazila kopie i později.

„Ten film byl poměrně dlouhý, takže uvedení v menších kinech za den mohly být třeba tři, na rozdíl od jiných titulů, které je možné uvést šestkrát za den. Úspěch to byl úžasný. Představení bylo méně, ale návštěvnost byla obrovská,“ vzpomíná na premiérový víkend Sedláček.

Video of Pán prstenů: Společenstvo Prstenu (2001) - trailer s titulky

Delegace z Hollywoodu

Na adaptaci Tolkienovy knihy se chodilo vícekrát, lidé film chtěli vidět znovu s přáteli či partnery, a okamžitě se vzedmula vlna očekávání dalších pokračování. Ta se i s prvním dílem točila naráz, přičemž na Novém Zélandě každý rok proběhly pouze dotáčky. Jako všude na světě, ani v Česku recenze nešetřily chválou.

„Když Společenstvo skončilo, měl jsem takový zvláštní pocit, jako bych se právě vrátil z jiného světa. Měl jsem podobné pocity kdysi dávno, když jsem poprvé viděl Dobyvatele ztracené archy nebo E.T. – Mimozemšťana. Později přestaly a myslel jsem si, že to je tím, jak stárnu. Ale ne. Ono to bylo tím, že už dneska skoro nikdo neumí točit magické filmy,“ psal tehdy filmový recenzent František Fuka.

Mediální archiv ovšem dokáže vydat rezervovanější ohlasy řadových diváků. „Tři hodiny tady sedím v nepohodlném křesle, které už není nejmodernější, všechno mě bolí, a ještě se vlastně nic nedozvím. Jak to proboha dopadne? Že to nebude mít konec, v žádné reklamě samozřejmě neřekli,“ citoval před dvaceti lety Plzeňský deník neznámého muže ve středním věku.

„Asi jsme byli opravdu úspěšní,“ směje se nyní Sedláček, který film do Česka za Warner Bros. uváděl. Vzpomíná, že po uvedení Pána prstenů do Česka dokonce přijela delegace studia New Line Cinema, které filmy vyrobilo, a českým distributorům gratulovalo k úspěchu. Společenstvo totiž tehdy v kinech celkově vydělalo devadesát milionů korun.

„Spíš sem jezdili na kontroly, ale tohle byla přátelská akce. Vnímali to jako úspěch,“ dodává muž, který si ale po úspěchu neodpočinul. Už několik týdnů po cestě Středozemí musel řešit jiný titul. Do českých kin se řítil první díl Harryho Pottera.

Třistastránkový manuál

Světová premiéra Kamene mudrců proběhla v Londýně v listopadu 2001, kdy zrovna v Česku za obrovského zájmu knižně vychází čtvrtý díl Harry Potter a Ohnivý pohár. Autorka J. K. Rowlingová souběžně psala páté pokračování, Fénixův řád a v médiích musela vyvracet, že nemá tvůrčí blok – pouze nikdy neřekla, že bude psát rychle. Filmový Kámen mudrců v režii Chrise Columbuse měl v českých kinech premiéru 14. února 2002.

U tak očekáváného titulu by byl dnes jiný než globální start v jeden den skoro nemyslitelný, kolem přelomu milénia v Česku ale přibližně dvě třetiny hollywoodských premiér přicházely do kin s dvouměsíčním až tříměsíčním zpožděním. Důvodem byly strategické dohody mezi distributory, ale i finance, protože pro výrobu kopií s titulky se čekalo, až se daná kopie vyřadí z amerického kina.

„Okolo Harryho Pottera byla přísná opatření a pravidla, co se týká uvedení a reportingu. Byl k tomu třistastránkový manuál,“ říká Sedláček. Ten obsahoval informace o tom, kolik milimetrů má mít které logo i jakým způsobem pouze může být použito. „Byla tam ještě specialita, že veškeré promo aktivity schvaluje přímo paní Rowlingová, která to zásadně nestíhala, takže některé akce se nestihly schválit ani do premiéry,“ dodává Sedláček s tím, že šlo doslova o „přebyrokratizovaný film“.