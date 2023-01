Zlatý glóbus za nejlepší drama získal film Stevena Spielberga Fabelmanovi

„Jsem v této místnosti se všemi svými hrdiny,“ řekl Butler při převzetí zlaté sošky za výkon v dramatu Elvis. „Brade (Pitte), miluji tě. Quentine (Tarantino), scénář Pulp Fiction jsem si vytiskl ve 12 letech,“ prohlásil.

Cate Blanchettová ve stejné kategorii zabodovala ve snímku Tár, kde ztvárnila dirigentku německého symfonického orchestru, která se potýká s překážkami v prostředí, kde vládnou muži.

V kategorii komedie si cenu pro nejlepšího herce odnesl Colin Farrell za Víly z Inisherinu. Snímku se podařilo proměnit i nominaci za scénář, za nějž byl oceněn Martin McDonagh.

Mezi herečkami zvítězila v kategorii komedie Michelle Yeohová s filmem Všechno, všude, najednou. Malajsijská herečka čínského původu po převzetí ceny prohlásila, že „Hollywood byl splněným snem, dokud nepřišla.“ Dodala, že zpočátku ji někteří lidé označovali jako příslušnici menšiny a ptali se, zda umí anglicky. „Byla to úžasná cesta a neuvěřitelný boj, ale myslím, že to stálo za to,“ řekla.

Fabelmanovi předčili Top Gun i Avatara

V kategorii dramatu dokázal Speilberg s filmem Fabelmanovi porazit mimo jiné pokračování akčního trháku Top Gun s názvem Top Gun: Maverick či druhý díl výpravného sci-fi snímku Avatar Jamese Camerona s názvem Avatar: The Way of Water.

Cenu pro nejlepší neanglicky mluvený film má snímek Argentina, 1985. Z animovaných filmů se porotě nejvíce líbil Pinocchio Guillerma del Tora. Tvůrce filmové hudby Justin Hurwitz získal Zlatý glóbus za hudbu k filmu Babylon.

Zlaté glóby jsou považovány za předehru prestižnějších Oscarů, každoročně je udílí Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). Loni vyhlášení cen bojkotovala řada hvězd a televizních studií na protest proti jejich nedostatečné diverzitě a televize NBC je odmítla přenášet, připomíná agentura AP.

Řada herců i dalších zaměstnanců ve filmové branži jí vyčítala, že ve svých řadách neměla dostatek zástupců etnických menšin, údajný rasismus i korupci. Asociace se za poslední rok snažila dát najevo, že se změnila. Předávání cen se letos nakonec vrátilo na obrazovky televize NBC zpět. Tříhodinovým slavnostním večerem provázel jako moderátor americký komik Jerrod Carmichael.

Ocenění za celoživotní dílo převzal herec Eddie Murphy. Herec Sean Penn rovněž uvedl video s poselstvím od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.