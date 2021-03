Málo členů tmavé pleti a podezřelý výlet do Paříže. Zlaté glóby provází kontroverze

Některá ocenění nicméně odrážela snahu o diverzitu. Sošky obdrželi například černošští herci John Boyega (za vedlejší roli v minisérii Sekerka), Daniel Kaluuya (za vedlejší roli ve filmu Judas and the Black Messiah) nebo Chadwick Boseman, který cenu za snímek Ma Rainey – matka blues získal posmrtně.

Pětihvězdičkový pařížský hotel za nominaci?

Organizace se v současnosti vypořádává i s jinou kontroverzí. 21. února otiskl deník Los Angeles Times článek, v kterém novináři Stacy Permanová a Josh Rottenberg upozorňují na amorální praktiky asociace.

„V roce 2019 odletělo více než 30 členů do Francie, aby navštívilo plac nového seriálu Emily in Paris. Paramount Network skupině dopřála dvoudenní pobyt v pětihvězdičkovém hotelu Peninsula Paris, v kterém se v současné době platí zhruba 140 dolarů (přes 30 tisíc korun) za noc, tiskovou konferenci a oběd v Musée des Arts Forains, soukromém muzeu se zábavními jízdami z roku 1850, kde se natáčelo.“

Emily in Paris byla letos nominována na nejlepší seriál a nejlepší herečku v hlavní roli (obojí v kategoriích komedie nebo muzikál). K textu se odmítli vyjádřit zástupci Paramount Network i streamovací společnosti Netflix, která seriál nabízí.

Každý rád dostává ceny

Permanová a Rottenberg v článku upomínají další podobné případy z historie, při nichž se filmové společnosti snažily naklonit si členy asociace. Text upozorňuje, že se Zlaté glóby stávají terčem posměchu i na slavnostních ceremoniálech: „Ricky Gervais, který v roce 2016 provázel (slavnostním večerem), označil glóby za ‚bezcenné‘ a cenu za ‚kus železa, který vám chtěli někteří milí staří a zmatení novináři osobně dát, aby se s vámi mohli setkat a udělat si selfie‘.“

Autoři v článku předestírají, že si organizace vytvořila jedinečnou a nepravděpodobnou sféru vlivu, aniž by většina jejich členů opravdu pracovala jako novináři na plný pracovní úvazek. Text uzavírá prohlášení zdroje blízkého asociaci: „Pokud by studia chtěla Zlaté glóby zničit, mohla by to udělat přes noc. Ale každý rád dostává ceny, a s penězi a se vším, co přichází s podívanou takové velikosti, je to jako sněhová koule, kterou nemůžete zastavit.“