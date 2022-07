Wakanda Forever. Nový Black Panther vyráží do boje i bez zesnulého herce v hlavní roli

„Dostane se vám opravdu něčeho syrového. Ty emoce, které sálají z toho traileru, nejsou předstírané. Bylo to skutečné, cítili jsme to tak hluboce. Ten zármutek byl obrovský. Jsme vděčni, že to s vámi můžeme sdílet,“ popisuje Wrightová s tím, že film má působit terapeuticky a pravdivě.

Premiéra bude v listopadu

„Kdykoli něco zaslechnu o Black Pantherovi, kdykoli mluvíme o Wakandě, okamžitě si na něj (Bosemana, pozn. red.) vzpomenu. A to je dobře, protože cítím tu energii, kterou přinesl do marvelovského světa. Když jsme začali natáčet pokračování, tak to bylo těžké. Přišli jste do práce a někdo chyběl, ale ne jen tak někdo, o tom je zkrátka ten film. Je o optimismu, schopnosti jít vpřed, o přizpůsobování se změnám,“ dodává herečka Florence Kasumbová.

Pokračování Black Panthera bude mít premiéru 11. listopadu. Komerční očekávání jsou velká. První díl vydělal více než miliardu dolarů.