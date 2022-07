Do Benátek míří nepřístupná Marilyn, ve vedlejší sekci soutěží film režiséra minisérie Podezření

Video of BLONDE | Official Teaser | Netflix

Mezi další tituly Netflixu patří Bardo, osobně laděné drama z Mexika o novináři v existenciální krizi, které natočil tvůrce filmů Revenant, Birdman nebo 21 gramů Alejandro González Iñárritu, nebo moderní tragédie francouzského režiséra Romaina Gavrase nazvaná Athena. Netflix ukáže také minisérii Copenhagen Cowboy režiséra filmu Drive Nicholase Windinga Refna. Novou minisérii na přehlídce představí také proslulý dánský provokatér Lars von Trier.

Benátský festival je tradičně místem, kde se představují potenciální oscaroví kandidáti. Letos bude kromě již zmíněných filmů upřena pozornost třeba na snímek The Whale Darrena Aronofského, kde hraje Brendan Fraser morbidně obézního muže, jenž se chce znovu sblížit s odcizenou dcerou, nebo titul nazvaný Tár režiséra Todda Fielda, v němž Cate Blanchettová představuje fiktivní světové proslulou dirigentku.

Mezi letošním bohatým výběrem, který čítá třiadvacet snímků, je také film Bones and All Itala Lucy Guadagnina, kde hraje Timothée Chalamet kanibala, rodinné drama The Son s Laurou Dernovou a Hughem Jackmanem, za nímž stojí tým úspěšného snímku Otec, který loni vynesl oscarovou sošku Anthonymu Hopkinsovi, nebo The Banshees Of Inisherin, což je nová komedie britského dramatika Martina McDonagha, který v minulosti slavil úspěch třeba s Třemi billboardy kousek za Ebbingem.

Česká stopa a restaurované Ucho

Festival bude mít i výraznou českou stopu. Slovensko-česko-německý snímek Oběť režiséra minisérie ČT Podezření Michala Blaška zařadil festival do soutěžní sekce Orizzonti. Drama vypráví příběh o Irině, svobodné matce z Ukrajiny, která žije v malém českém městě. Když je její syn napaden, celé město se solidárně spojí a podporuje je proti údajným romským agresorům. Poté, co se její syn probudí v nemocnici, začíná být těžké odlišit pravdu a lež.

Dalším koprodukčním filmem v soutěžní sekci Orizzonti je psychologické drama Obzor režiséra a scenáristy Mihaie Mincana. Koprodukce několika států (Rumunsko, Francie, Řecko, Bulharsko, Česko) je inspirována skutečným příběhem filipínského námořníka, který během plavby na obchodní lodi objeví mezi nákladem ukrytého rumunského uprchlíka. Na důkaz své pevné víry v Boha se rozhodne ho dále ukrývat a jeho přítomnost na lodi utajit i před zbytkem posádky. Brzy ale začne nebezpečná hra na kočku a myš.

Digitálně zrestaurovaný film režiséra Karla Kachyni Ucho pak bude promítán v rámci sekce Venice Classics. Snímek s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým byl restaurován Národním filmovým archivem.

Zlatého lva za celoživotní přínos dostane na festivalu režisér Paul Schrader, jenž představí film Master Gardener, porotě bude předsedat herečka Julianne Mooreová.