V Íránu zakázaný režisér Džafar Panahí musí na šest let do vězení

Režisér Panahí musí na šest let do vězení

Panahí má ceny z Cannes, Berlinale i Benátek. Osobně je ale všechny převzít nemohl. Ve světě oceňovaný režisér je ve svém rodném Íránu zakázaný. Tamní soud ho dokonce před dvanácti lety poslal do vězení za protivládní aktivity.

Na dvacet let mu zakázali točit filmy, psát scénáře, cestovat do zahraničí a mluvit s novináři. Po dvou měsících ho ale podmínečně propustil. S tím, že toto rozhodnutí lze kdykoli odvolat. To se stalo teď.

„Byl umístěn do vazebního zařízení Evín, aby si tam odpykal svůj trest,“ potvrdil mluvčí íránské justice Masúd Setaješí dřívější informace médií o režisérově opětovném věznění. Panahí kritizoval minulý týden zatčení svých kolegů filmařů a šel se ptát po jejich osudu do věznice. Na svobodu už se nedostal.

Točil navzdory zákazu

I přes zákaz po roce 2010 tajně natáčel a jeho filmy se promítaly ve světě. Vynalézavý byl i při jejich pašování. V roce 2011 poslal do Cannes dokument s názvem „Není to film“, v němž se pro tvůrce tíživý pocit nesvobody snaží překonat domácími videy, na disku schovaném v dortu. Film Taxi Teherán zase natočil tajně kamerou namontovanou na palubní desce. Snímek zvítězil v roce 2015 na Berlinale. Hlavní cenu – Zlatého medvěda – tehdy převzala za Panahího jeho neteř.