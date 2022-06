„Až za 20 let uvidíme, jestli o tom někdo uvažoval.“ Landscape festival vyhlíží přeměnu pražských nádraží

Nákladové nádraží Žižkov, Palmovka, území kolem Florence a nedalekého Masarykova nádraží i smíchovské nádraží jsou lokality, které zažívají zájem developerů i aktivistů. Landscape festival chce o ně vzbudit i větší zájem veřejnosti.

„Jednotlivá díla a intervence nejen oživují veřejný prostor, ale přinášejí do některých míst i interaktivní prvky a mnohdy také upozorňují na aktuální témata života ve městě, mezi kterými vévodí v letošním roce oblast ekologie,“ uvedl Dan Merta, ředitel pořádající Galerie Jaroslava Fragnera.

Nová čtvrť na Žižkově, stroj času na Florenci

Například kolem bývalého žižkovského nákladového nádraží, jehož centrem je památkově chráněná budova, má vzniknout během dekády čtvrť pro zhruba dvacet tisíc obyvatel. Představovat si proměnu areálu můžou návštěvníci v Perspektivní bublině, kterou pro ně vytvořili MÓD architekti zpřístupněním jinak uzavřeného kolejiště.

Petr Písařík, jenž má v zatím nevyužívaných objektech svůj ateliér, nabízí příchozím možnost zapojit se do tvorby jeho nejnovější sochy. „Architektura je tu zachovaná, nic tu není pobořené. Bylo by fajn, kdyby se všechno takto zachovalo,“ líbilo by se mu.

Proměnou má projít i nejkomplikovanější dopravní uzel v Praze – nádraží Florenc. V jeho blízkosti vzniká v budově zvané Krenovka centrum, o které se stará Unijazz a Tanec Praha, ideou je propojit dolní Žižkov s Karlínem a Prahou 1. Vyzkoušet si takové propojení nabízí částečně už několik let provizorní dřevěné schodiště, které vzniklo před několika lety právě pro Landscape festival.