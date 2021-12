Pražské Florenci dají novou podobu česká studia a londýnský ateliér

Soutěž vyhlášená letos na jaře se týkala autobusového nádraží, sousedního areálu bývalých skladů a nákladové části Masarykova nádraží severně od kolejiště a východně od magistrály. Většinu pozemků tam vlastní společnosti ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development kontrolovaná Pentou. Obě firmy plánují v lokalitě stavět, Penta již začala na území u Masarykova nádraží.

Porota ve středu vybrala vítězný tým s výrazným zastoupením českých architektů. Je složený z UNIT architekti, A69 architekti, Marko & Placemakers, European Transportation Consultancy, Ecoten a Terra Florida. Podle místopředsedkyně poroty, architektky a zároveň místostarostky Prahy 7 Lenky Burgerové porota ocenila na návrhu schopnost propojit různé části města.

„Toto je pouze první krok. Je to podklad pro změnu územního plánu a není to ještě architektura. Je to rámec, jak se území bude dále vyvíjet. Teprve studie, která vznikne v návaznosti ve spolupráci s investory a s městem, nám řekne více,“ uvedla Burgerová. Dodala, že dva týmy, které skončily na sdíleném druhém místě, měly také řadu podnětných návrhů. „Měly například výrazně lépe vyřešenou oblast autobusového nádraží,“ řekla.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) potvrdil, že na soutěž naváže další studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Bez té investoři na území nemůžou stavět. Dodal, že s dalšími dvěma týmy chce město spolupracovat na plánovaných úpravách magistrály a Těšnova. Drobnější úpravy na magistrále ve prospěch pěších by náměstek chtěl začít řešit v tomto volebním období, které skončí příští rok na podzim.