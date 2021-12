Praha mění územní plán. U Florence půjde dál stavět, metro D má zamířit do Vysočan

„Uložili jsme IPR, aby zahájil pořizování změny územního plánu k vedení trasy metra D severně od stanice Náměstí Míru. Zároveň jsme uložili IPR prověřit další trasování na sever od stanice metra B Vysočanská. Považujeme za důležité trasu stabilizovat, a to zejména proto, abychom předešli problémům s výkupy pozemků,“ řekla Kolínská. Právě výkup parcel nyní zaměstnává dopravní podnik u jižní části chystané modré trasy.

Zda na náměstí povede, ale dosud není jasné, a sám ředitel IPR Ondřej Boháč dodává, že úvahy o severním pokračování „déčka“ se váží k horizontu desítek let. Zpožďovat se navíc začínají i přípravné práce, původně se počítalo se začátkem geologických průzkumů ještě letos, výběrové řízení se ale zrušilo.

Severní část linky D je ve stávajícím územním plánu pouze jako územní rezerva, v novém Metropolitním plánu je pak ukončena na náměstí Republiky. IPR v minulosti vypracoval analýzu, podle které se vyplatí vést trasu z Vinohrad na náměstí Republiky kvůli lepší využitelnosti trasy a také propojení linky se všemi trasami – C na Pankráci, A na náměstí Míru a B právě u Obecního domu.

Spor o Florenc

Zatímco u příprav trasy metra panovala mezi radními shoda, k rozporu došlo při hlasování o prolukách u Masarykova nádraží, kde primátorka prosadila svou vůli – a změnu územního plánu – proti náměstkyni Petře Kolínské, jež má rozvoj Prahy ve své kompetenci, a otevřela investiční skupině Penta cestu k další zástavbě brownfieldu mezi nádražím a Florencí.

Větší část dotčených pozemků nyní zabírá autobusové nádraží. Vlastní ho firma ČSAD Praha holding, která tam v minulosti plánovala postavit vlastní projekt. Podle informací Kolínské je nicméně Penta před dohodou o odkupu pozemků. Stavět na nich jde už dnes, Penta však požaduje větší hustotu zástavby.

Kolínská řekla, že s firmou jednala o podmínkách, požadujících například smíšenou zástavbu nebo zachování uliční sítě. Schválená změna, kterou předložila primátorka, však podle náměstkyně žádné podmínky nestanovuje. Primátorka naopak tvrdí, že město z žádných požadavků neustoupilo.

Krnáčová nahrála Pentě, naznačuje Kolínská

Na aktuální radě chtěla Kolínská navrhnout odložit schválení změny do doby, než bude hotová dohoda s Pentou. Krnáčová nicméně z titulu své funkce změnu spolu s několika dalšími předložila sama a rada je schválila. „Paní primátorka, která má, jak je obecně známo, ke společnosti Penta poměrně blízko, se prostě rozhodla, že ta změna už na žádné dohody čekat nemá,“ komentovala postup primátorky Kolínská.

Podle Krnáčové náměstkyně změnu delší dobu blokovala. „Předložila jsem některé změny územního plánu, které paní náměstkyně blokovala dlouhou dobu, některé dokonce i několik let. Všechno, na čem v případě Masarykova nádraží padla dohoda, samozřejmě platí a bude splněno, není to tak, že by tím urychleným předložením město nějak ustoupilo ze svých požadavků,“ sdělila. Dodala, že nyní pouze celou věc urychlila a změny musí stejně ještě schválit zastupitelstvo.