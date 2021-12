Babička Florenc slaví sedmdesátku. Zpočátku se nastupovalo z chodníku, za pár let přijel Bek

Po druhé světové válce ale nastává rozmach autobusů, a to i díky Československým státním drahám, které se do přepravy po silnici zapojily. Právě díky ČSD vzniklo na místě původního uhelného skladiště pro Masarykovo nádraží nové autobusové nádraží na Florenci.

video Ústřední autobusové nádraží na Florenci slouží Praze 70 let

Počátky byly skromné: Původní odbavovací hala je i po 70 letech v provozu

V roce 1948 nové nádraží slavnostně otevíral tehdejší ředitel státních drah a dobový tisk neopomněl zmínit, že „jednotlivé odjezdy vozů ohlašoval místní rozhlas“. Jinak ale bylo vybavení nádraží velmi skromné a cestující nastupovali do autobusů přímo z chodníku.

Až rok po otevření se autobusové nádraží dočkalo vlastní budovy, kterou využívalo následujících šedesát let. Nádraží totiž velmi dlouho čekalo na vylepšení zanedbaného zevnějšku. Během mnoha dekád prošlo jen jednou velkou přestavbou, a to na přelomu 60. a 70. let v souvislosti s výstavbou metra a magistrály.