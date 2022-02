Kniha mapuje, co zbylo z devadesátek. Squaty byly společenskou alternativou

Zlatá loď v Náprstkově ulici byla první squat v Praze, v němž se na začátku devadesátých let usídlilo několik desítek lidí, kteří se znali z Kampy, z demonstrací, happeningů nebo koncertů. V domě vznikla kavárna, galerie i lidová zámečnická dílna. Prostor sloužil i jako azyl pro pouliční umělce z Karlova mostu, neustále v něm hrála živá hudba a zkoušely v něm divadelní spolky. Dům, o který nikdo neměl zájem, začali jeho obyvatelé opravovat a udržovat.

Scházet se v centru města mělo psychologickou výhodu: pod svícnem je totiž největší tma. „Policie nebo různé další mocenské orgány, ať už obecní, nebo státní, je vlastně neotravovali. Oni do roku 1994, než se ozval majitel, mohli pokojně dva a půl roku nebo tři roky žít,“ říká autor knihy Radim Kopáč.

Městská část Praha 1 jako majitel za asistence policie dům vyklidila, několik lidí se tam pak ještě pokusilo vrátit. Jedna z žen byla vzata do vazby, proti čemuž se držela hladovka před státním zastupitelstvím.

První veganská restaurace v Praze

Bývalé kulturně-sociální centrum Black Hand zase fungovalo v budově školy ze třicátých let v Kafkově ulici v Dejvicích. Sídlilo tam mezi lety 1992 a 1998. Klíčovou osobností byl Petr Bergmann, který byl v kontaktu se zahraniční nezávislou scénou, projel squaty ve Francii, Německu nebo Švýcarsku a podle svých slov právě tam zformoval svůj světonázor.

„Nespoléhat na to, co mi kde kdo dá nebo jakým způsobem se někde začlením, ale vlastně si vytvářet hodnoty pro sebe. Když jsme poprvé vycestovali na západ, tak jsme tam viděli právě tato centra. Když jsme se vrátili do Čech, tak jsme to chtěli mít tady také,“ vypráví Bergmann.

V jejich centru se nesmělo kouřit ani pít alkohol. Věnovali se právům zvířat, otevřeli první veganskou restauraci v Praze a v pronajatém prostoru dali prostor umělcům, kteří se pak po roce 2000 prosadili i v mainstreamu. Fotografie tam vystavoval Ibra Ibrahimovič, jeden z prvních ateliérů tam měl David Černý.