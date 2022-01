Oprav hrobek průmyslníka Dittricha či Schichta se chtějí ujmout města

Textilní továrníci Dittrichové mimo jiné Krásné Lípě věnovali pozemek na vybudování nového hřbitova. U něj byla v roce 1886 postavena honosná rodinná hrobka. S kryptou vyzdobenou modrozlatou mozaikou patřila k okázalým stavbám na Krásnolipsku.

Navrhl ji berlínský architekt Julius Carl Raschdorff, který je také autorem hrobky německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Kuriozitou je navíc technické zázemí – k hrobce patří totiž i malá kotelna, díky níž se dala při zádušních mších vytápět. Poté, co byli potomci továrnické rodiny po válce nuceni odejít, začalo pietní místo chátrat.

Dnes je Dittrichova hrobka kulturní památkou a čeká na návrat původního lesku. Před čtyřmi lety se jí ujal spolek Omnium, který zachraňuje zničené a nevyužívané památky. Stavbu se podařilo vyklidit, staticky zajistit a udělat konstrukci, která má bránit zatékání.

Pak se ale práce víceméně zastavily. Zástupce spolku už dříve uvedl, že pokračování v opravách jim zkomplikovala pandemie. Z vyjádření místopředsedy správní rady Jana Děda pro iDNES.cz plyne, že realizaci plánů brzdí nyní i nedostatek financí.

Opravy by nyní chtělo převzít město, jemuž patří pozemek pod hrobkou. Rádo by památkově i místně významnou stavbu alespoň zastřešilo, v rozpočtu má připravených až pět milionů korun. „Budeme muset jednat s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zápisu na katastru, kde je uvedeno, že vlastně spolek nesmí po dobu deseti let tuto nemovitost převést,“ uvedla k dalším krokům místostarostka Krásné Lípy Jana Drobečková (nestr.).

Hrobky jako střípky ústecké paměti

Hrobky řeší také v Ústí nad Labem. Město jich převzalo šest, umístěny jsou na hřbitovech v Krásném Březně a na Střekově. Mezi nimi i hrobka významného průmyslníka a zakladatele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta.

„Byly to mimořádné funerální stavby, mimořádné umělecké kvality a zejména místa odpočinku těch nejvýznamnějších Ústečanů,“ upozornil historik a opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí). Podle něho jsou jen střípkem důležité paměti města, většina hrobek byla v minulosti zlikvidována. Šest, které město přebírá, jsou ve špatném stavu, chátrají od konce druhé světové války.