Hrejme dále. Alfred Strejček a David Vávra popsali svůj boj o zdraví

Alfred Strejček se stále pere s následky Guillainova-Barrého syndromu. Herec s charakteristickým hlasem a kultivovaným projevem svou část knihy namluvil, teprve pak byla převedena do psané podoby. „To, co se podařilo napsat, je dílem diktování a opravování, vše pomocí hlasu, protože moje ruce toho bohužel stále nejsou schopny,“ potvrdil.

Ochrnul před třemi lety. V textu líčí hospitalizaci, léčbu i rehabilitaci. „Dalo mi to možnost vypsat se z té zvláštní cesty, na které jsem. Ale není to cesta pochmurná. Stále cítím tolik naděje, víry a síly, že to zdolám,“ shoduje se s Davidem Vávrou, že boj o zdraví člověk nechce vzdát.

Zpátky na vrchol

Vzpomínky propojuje Strejček s ukázkami z knihy Tulák po hvězdách, román Jacka Londona řadí mezi své nejoblíbenější. „Kladu do své zpovědi citace Darrela Standinga o podobných situacích, které on prožíval ve svěrací kazajce a já ve svěrací kazajce svého těla,“ srovnává.

Sám říká, že má stále v paměti patnáct hodin textů ze svých literárně-hudebních programů. Před návrat na jeviště možná překvapivě ale staví jinou prioritu. „Chtěl bych ještě jednou vylézt na Lysou horu, kterou jsem si zamiloval,“ plánuje.