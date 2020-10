Českou sodu dělají dnes politici, říká architekt a herec David Vávra

Lidé by to zvládli, domnívá se Vávra, větší pochybnosti už má, jestli by některé scénky pobavily Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Především si ale nemyslí, že by pořad typu Česká soda měl dnes smysl.

„Dřív politici dávali určitou realitu a my jsme k té realitě dávali surrealitu. Ale dneska politici a významné osobnosti dávají, slovy píárových agentur, kompletní balíček. Dávají realitu se surrealitou v jednom a pro nás už není místo. Sami si vystačí,“ konstatuje.

Inspirativní podněty v negativní době

S Milanem Šteindlerem také založil divadlo Sklep. Scéna, která začínala na hromadě uhlí, oslaví v příštím roce půlstoletí existence. Není to klasické divadlo a já nejsem herec, brání se. Protikoronavirová opatření, která zavřela mimo jiné divadelní scény, se ho nedotkla, protože pauza od hraní mu začala kvůli nemoci už dříve. Loni v létě po prodělání boreliózy částečně a naštěstí ne trvale ochrnul.

O osud české kultury, na kterou omezení opakovaně dopadají, se prý neobává. Tvůrčí potenciál lidé podle něj uplatní v jiné formě. „Když stát divadla nechá padnout, tak vznikne něco nového,“ předpokládá Vávra. „Lidé nacházejí jiné cesty a zdá se mi, že nakonec tato negativní doba bude mít mnoho inspirativních podnětů,“ očekává.