Recenze: I'm Your Man. Životopis Leonarda Cohena vidí písničkáři do talíře

Vraťme se ale ke knize samotné: Na dobré biografii si vždy cením, dozvím-li se něco nového, něco, co doplní či pozmění stávající obraz. V tomto případě se dozvídáme mnoho o Cohenově zázemí, o jeho dětských a chlapeckých letech, o jeho formování, a to nejen rodinou, ale také náboženstvím – nesmíme zapomínat, že Cohen měl mezi svými předky významné židovské učence i rabíny. Tohle vše se totiž později projevovalo jak v jeho poezii, tak v jeho písních.

Nic z toho naštěstí neplatí pro Simmonsové obsáhlou biografii, a pokud jí dala podtitul „Život Leonarda Cohena“, je to zcela namístě. Cohen před čtenářem vystupuje zcela plasticky, autorka nic nezastírá – a že by toho bylo! –, zkrátka, drží se principu padni komu padni. Činí tak navíc čtivou formou, laťku drží i stejně dobrý překlad Pavla Pokorného.

Je též dobré zmínit spoustu neznámých fotografií. Zkrátka, máme zde Leonarda Cohena jako na talíři, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu.

A pokud o sobě napsal v jedné písni z roku 2012, tedy čtyři roky před smrtí: „Rád bych si promluvil s Leonardem / Je to slušňák a pastýř / Línej parchant […] Bude promlouvat tato slova moudrosti / Jako nějaký mudrc, člověk mající vizi / Přestože ví, že je ve skutečnosti nula…“ – není to pravda. Ostatně, je to slyšet nejen z jeho nádherných písní, cítit z jeho poctivých básní, ale i z biografie I'm Your Man.