Jsme jeden festival, řekli si v Cannes, Benátkách i Varech. A promítají on-line a zdarma

Více než sto celovečerních filmů, dokumentů i krátkometrážních filmů a k tomu debaty třeba s oscarovými režiséry jsou od 29. května dostupné on-line a zdarma. Program projektu We Are One: A Global Film Festival sestavilo několik filmových přehlídek, jejichž konání letos většinou omezil covid-19. Zapojil se i festival ve Varech, který tak může mezinárodnímu publiku představit například komedii Adela Has Not Had Supper Yet, tedy Adéla ještě nevečeřela.