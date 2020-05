Knižní trh hledá hrdiny, kteří ho zachrání z krize. Mezi čtenáři i u státu

I český knižní trh se snaží vzpamatovat z koronavirové krize. Vydavatelé, obchodníci a podporovatelé literatury přicházejí s projekty, které mají čtenáře přivést do knihkupectví a pomoci autorům. Podporou by také mohlo být částečné odpuštění DPH na knihy, to ale podle ministerstva financí není pravděpodobné.