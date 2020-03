Dnes zavřeno aneb jak jít, a přitom nejít do divadla nebo navštívit památku

Například podle ředitele Vinohradského divadla Tomáše Töpfera nemá internetový přenos z jeviště smysl, protože divadlo se neobejde bez diváků, tudíž bez vzájemné interakce a atmosféry. Principál Cirku La Putyka je jiného názoru. Představení Memories of Fools, naplánované na 11. března, odvysílá proto prostřednictvím live streamu. O příběh kluka, který chce být astronautem, tak diváci nepřijdou.

Ani fanoušci divadla Vosto5, jehož režisér Jiří Havelka nedávno získal Českého lva za svůj filmový debut Vlastníci, si nemusí úplně zoufat. Kromě autorských inscenací totiž jeho členové také nepravidelně zvou na talk show Kupé v lese. Záznamy rozhovorů jsou k mání on-line.

Zkrátka, když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře… A díky internetu je to o dost snazší. Mnohé zavřené hrady a zámky si tak lze projít alespoň díky virtuálním prohlídkám na jednotlivých webech, další památky, alespoň na dálku, zpřístupňuje třeba rozcestník ze seznamu UNESCO.

Podobně lze brouzdat po tuzemských městech. Třeba díky on-line historickým mapám je možné cestovat časem po Ostravě či Mostu. Na největší panoramatické fotografii Prahy, kterou Jeffrey Martin pořídil z věže Staroměstské radnice, zase zřejmě i hnidopichy uspokojí, že mohou prostudovat i jednotlivé dlažební kostky.

Procestovat se dá také kus hudebního světa, a to napříč zeměmi i časem. Zajímá vás třeba, co se hrálo v Súdánu v roce 1960? Nebo co poslouchali naši prapradědové za Rakouska-Uherska?

Místo kina kniha

Jako náhražka za divadelní inscenaci nebo filmovou projekci může posloužit kniha. Svou románovou podobu má třeba Šarlatán, novinka Agnieszky Hollandové s Ivanem Trojanem, která měla mít původně premiéru v polovině března. Zalistovat lze i publikací Kdo chytá V síti, doprovázející sledovaný dokument o sexuálních predátorech na internetu.

Podobně můžete vyměnit chystaný Český román z Divadla na Vinohradech za stejnojmennou autobiografickou knihu Olgy Scheinpflugové, baletní Dámu s kaméliemi z Brna za nešťastnou lásku od Alexandra Dumase mladšího nebo plzeňské operní Broučky za poetický příběh od Jana Karafiáta.

Slušnou zásobu rozhlasových her a audio četby k poslechu zdarma nabízí archiv Českého rozhlasu a v iVysílání České televize najdete zásoby filmů, seriálů, dokumentů, sportovních i zábavních pořadů. Pokud byste je chtěli zhlédnout všechny, vyhraďte si 3918 dní v kuse.

Neposlední možností je vyhledat některý z nepřeberných internetových kurzů a něčemu uměleckému se přiučit. Co třeba paličkování? Ostatně vamberská krajka má nakročeno do UNESCO, hodí se tedy vědět, co je podvinek, herdule nebo polohod.