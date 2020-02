„Nikdy nechtěj dělat zázraky.“ Šarlatána Agnieszky Hollandové představuje trailer

„Byla to asi nejsložitější postava, jakou jsem kdy ve filmu hrál,“ přiznává Ivan Trojan. „Zvláštní a velmi rozporuplná. Mikolášek je během jedné scény schopen sympatie získat a hned je zase ztratit, a to se obrátí třeba třikrát,“ popisuje člověka nadaného mimořádnou schopností pomáhat lidem, ale zároveň prokletého vlastními démony.

Děj sleduje Mikoláška už od mládí. Představitele léčitele v mladším věku našla režisérka v Trojanově synovi Josefovi. „Mikolášek prožívá významný vnitřní svár a je to velice komplikovaná osobnost. Jeho emoční vypětí je velké, a tak bylo nutné, aby se do něj člověk opravdu hodně ponořil a pochopil, co je vlastně zač,“ svěřil se mladý herec.

„Ivan Trojan je velká osobnost, ale to už vím od doby, kdy jsme se potkali na natáčení Hořícího keře,“ zmiňuje Hollandová další námět z českého prostředí, který natáčela – pojednával o dění po smrti Jana Palacha. „Trojanův syn Josef se pro nás stal dárkem. Mají v sobě něco velmi podobného, což pomohlo uvěřit tomu, že mohou být stejná postava,“ nepochybuje režisérka.

Téměř po celý film stojí po boku Jana Mikoláška jeho životní partner a zároveň asistent. „František je mladý muž, který přišel hledat práci, a jeho odvaha, sebejistota a chuť žít ho určitým způsobem předurčily k tomu, aby se stal pomyslným pilířem v životě Mikoláška,“ představuje svou roli Juraj Loj.

Světová premiéra na Berlinale

Herci nebudou chybět ani na světové premiéře Šarlatána v Berlíně. Významný festival film uvede 27. února v nesoutěžní sekci Berlinale Special Gala. Agnieszka Hollandová se prý neobává, že by příběh českého léčitele nezajímal diváky mimo české hranice.