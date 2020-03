Praha z výšky, před dvěma staletími i dnes. Výstava v CAMPu umožňuje let v čase

Jak velkou změnu zažila naše metropole za posledních 200 let, představuje interaktivní výstava Dvě Prahy: Město z ptačí perspektivy. Pořádá ji Centrum architektury a městského plánování (CAMP) a prostřednictvím historických plánů a leteckých snímků návštěvníkům umožňuje prozkoumat půdorysy pražských čtvrtí a z nadhledu je navštívit od počátku 19. století do současnosti; nejstarší mapa v digitální expozici pochází z roku 1816. Výstava je pro veřejnost otevřená od 4. do 29. března, přiložená galerie nabízí porovnání vybraných městských částí.