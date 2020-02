Filmaři natáčeli na několika místech světa. Začali v Lovosicích, kde se Kratochvíl v roce 1947 narodil, točili také ve Vinoři, kam byl v útlém věku Antonín s rodiči násilně přesídlen do pracovního tábora. Filmový štáb navštívil i místo rakouského uprchlického tábora v Traiskirchenu, první zastávce při Kratochvílově emigraci.

Štáb nevynechal ani New York, přes který vedla Kratochvílova cesta k celosvětovému úspěchu. A točilo se i v Černobylu – místo jaderné katastrofy Antonín poprvé navštívil v roce 1996 a vrací se sem fotografovat dodnes.

Natáčelo se i v Praze, kam se po letech života v USA fotograf nedávno se svou rodinou vrátil. Dokument Můj otec Antonín Kratochvíl vznikal od roku 2018 a dokončen byl před několika dny.

Otec ztracený a nalezený

Antonín Kratochvíl patří podle výběru časopisu American Photo mezi sto nejzásadnějších osobností oboru. Spolupracoval s nejznámějšími periodiky světa, jako jsou například The New York Times, Newsweek, Time, Vogue, Esquire nebo The Rolling Stone, nikdy se však na dlouho nenechal strhnout ryze komerčními zakázkami.

Sláva ho záhy začala nudit a vydal se proto fotografovat zblízka válečné konflikty a utrpení v Africe, Iráku, Afghánistánu nebo Sýrii. Prošel skoro všemi světovými konflikty posledních desetiletí. „Když chceš dobře zafotit, musíš jet tam, kde se bojuje. Krev v botách, znáš to,“ říká Antonín Kratochvíl v první ukázce z filmu.