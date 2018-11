Můj otec Antonín Kratochvíl. V Černobylu vzniká dokument o slavném fotografovi

Pracoval jako fotograf pro prestižní světová periodika, mezi nimi například The New York Times, Newsweek, Vogue a Rolling Stone. Fotil válečné konflikty, mimo jiné ve Rwandě, Bosně, Iráku, Sierra Leone nebo Afghánistánu. Je držitelem několika prestižních cen World Press Photo.

Úspěch na něj čekal nakonec v Americe. Jenže pohodlí a klid ho brzy omrzely a Antonín Kratochvíl se vydal fotografovat válečné konflikty a země prožívající tragické události. Často pro své snímky riskoval život. Po skoro dvaceti letech se vrátil do své rodné vlasti, kde se poprvé setkal se synem Michaelem. Také díky svému otci se Michael stal fotografem.

Portrét z Černobylu

Filmový štáb s kameramany Janem Basetem Střítežským a Davidem Cysařem stráví v Černobylu pět dní, ale pro Kratochvílovi to není první návštěva. Antonín Kratochvíl se do místa jaderné katastrofy podíval několikrát, poprvé už v roce 1996. Kolegové se tehdy válečnému reportérovi divili, bylo to jen deset let od výbuchu ukrajinské elektrárny.