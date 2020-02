KVÍZ: Poznáte díla Boženy Němcové? Dobrý čtenář má pro odpověď přes plot skočit

1. Němcová převyprávěla řadu „báchorek“. Po svém si je upravovala s argumentem „přidám, kde je potřeba, ze svého, a to nehezké vynechám“. Z které pohádky je úvodní ukázka? A jak se jmenuje jedna z nejoblíbenějších filmových pohádek, kterou na její motivy natočil v roce 1984 Hynek Bočan? Již se to zdálo být Petrovi hodně dlouho, co ho čert do služby přijal, i ptá se ho jedenkráte, jak dlouho má ještě sloužit?

„Zejtra dojde sedm let, co jsi u mne,“ odpověděl čert.

Petr byl rád, neboť se mu poslední čas přece po světě stejskalo. Druhý den nato vejde čert k němu, právě když přikládal, a pravil: „Dnes, Petře, máš vyslouženo; abysi se nemusel s tolika penězi vláčet, vezmi tuten měšec, kdykoli ho rozevřeš a řekneš: Syp, pytlíčku, vysype ti tolik dukátů, co budeš chtít. Měj se dobře, Petře; mysli jsem, že u nás ještě zůstaneš, neboť na světě beztoho mnoho neužiješ, lidé se tě budou bát, protože jsi se už sedm let nemyl, sedm

let vlasy ani nehty nestřihal.“

„Ba na mou věru, na to jsem ani nevzpomněl. Ale toť je pojednou, voda a nůžky všecko spraví. U vás přece nezůstanu.“

„Od té černoty si nepomůžeš, leč bych já ti dal dobrou radu. Prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět, až budeš chtít, pomohu ti. Kdyby se tě lidé ptali, kdo jsi, řekni, žes čertův švagr, a nebudeš lhát.“

Fakta Správná odpověď na otázku č. 1 Správná odpověď na otázku č. 1 Pohádka od Boženy Němcové (z Národních báchorek a pověstí) se jmenuje Čertův švagr. Hynek Bočan ji zfilmoval pod názvem S čerty nejsou žerty.

2. Slavná Babička se dočkala mnoha různých adaptací. Mimo jiné i v brněnském Divadle Husa na provázku, kde titulní postavu ztvárnil muž. Za roli obdržel Cenu Alfréda Radoka ve zvláštní, pro tuto příležitost vytvořené kategorii nejlepší mužský herecký výkon v ženské roli. „Ve stáří se maže rozdíl mezi mužem a ženou, sex ustupuje do pozadí a zůstává už jen takový lidský věchýtek, člověk ve své podstatě. To je má babička,“ vysvětloval herec… a tím hercem byl?

přehrát video Ukázka k otázce č. 2

Fakta Správná odpověď na otázku č. 2 Správná odpověď na otázku č. 2 Babičku hrál Jiří Pecha, v režii Ivo Krobota.

3. Kromě Babičky vydala Němcová prakticky jen jednu další delší prózu. Román z roku 1855 se odehrává „nedaleko bavorských hranic, v Šumavě“ ve vesnici, „ohrazené skoro kolkolem Černým lesem“, přičemž prý „na jménu nezáleží, ať se jmenuje tak nebo tak“. Nám ale na názvu knihy záleží a zároveň by nás zajímalo, jakým nářečím se v ní mluví (citovaný místopis v zadání otázky může být vodítkem). Na krbu praskalo jedlové peručí a rudá zář ohně osvětlovala celou svátečně vyozdobenou sednici. Když bába vešla, potřásl jí Miča rukou, k ženě ale, představuje jí Jana, pravil:

„Pozriže, koho nám to milostpán z Prahy doviezol! To je z naší dědiny, z Korálovíc, mojí něbohej mateři krstný syn!“

„Nu, co škodí. Pozdrav tě Pánbůh, chlapče. — Je ti zima, vet. — Sedni hyn na laje ha ohří se. Vždyť ta zima dnes haž praští,“ pravila Manka, položíc klasy na stůl.

„Eh nie je mi zima, veď som mál hunu,“ odpověděl mladý drotar, přisedaje k loži na nízkou stoličku.

„I cože zima, veď smě na zimu přivyknutí; u nás v horách tuhší zima něž tu,“ pravil Miča.



Bába byla zatím plenu i kožich odložila a šla se dívat na malého vnoučka, který spal vedle lože ve visuté kolébce.

„Pánbůh ho požehnej, jako by mu lícata namaloval,“ povídala si a zpolehounku jím zakolíbala. „Ha kde máte Honzíka?“

„Bůh zná, celý den to běhá vně,“ odpověděla matka, a ukázavši na chléb a sůl, který byla zatím, na stůl položila, pobízela, aby si ukrojili.

„No, sústo do húst, habyste se nehurazili, to víte, že se postívám od svitu do mraku,“ řekla bába, krájejíc si malé sousto chleba. I Jano jen domovskému právu zadost učinil řka, že se i on postí.

„No syn můj, povezže mi, povez, kterak sa má tvoja mať, brat, sestra, zdravami všecka naša rodina?“ zeptal se Miča, sedaje proti Janovi na lavici.

Fakta Správná odpověď na otázku č. 3 Správná odpověď na otázku č. 3 Román se jmenuje Pohorská vesnice a autorka v něm používá slovenské a chodské nářečí.