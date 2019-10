Z Florencie do virtuální reality. Louvre otevřel velkolepou výstavu Leonarda da Vinciho

Výstava je rozdělena do čtyř částí. V první jsou kresby z učňovských let u florentského sochaře Andrey del Verrocchia, která byla pro Leonarda zásadní pro zvládnutí práce se světlem, stíny a reliéfy. Druhá část ukazuje, jak se Leonardo vymanil z posedlosti dokonalou formou, která mu bránila zobrazit věrohodně pohyb, a ilustruje genezi jeho technik. Většinu obrazů doprovázejí stejně velké infračervené reflektografie umožňující vidět vrstvy pod malbou včetně uhlových náčrtů a postupných změn.

Návštěvníci mohou obdivovat všechny stránky Leonardova talentu, ve třetí části věnované vědeckému bádání jsou totiž vystaveny bohatě ilustrované da Vinciho manuskripty o matematice, astronomii či anatomii nebo náčrty technických vynálezů z oblasti válečného umění.

Vědeckou expozici uzavírá malá, ale patrně nejslavnější da Vinciho kresba, takzvaný Vitruviánský muž, ikonická rozpažená mužská postava umístěná do kružnice a čtverce. Kresba pojištěná na miliardu eur, tedy přes 25 miliard korun, pochází z benátských sbírek muzea Galleria dell'Accademia.

V závěru výstavy mohou návštěvníci vyzkoušet virtuální realitu, která originálním způsobem přiblíží nejslavnější da Vinciho obraz, Monu Lisu.

Logistická náročnost, obrovský zájem

Rozsáhlá retrospektiva je výjimečná mimo jiné tím, že vystavená díla jen zřídka opouštějí své místo. Důvodem je logistická i finanční náročnost zápůjček, stáří a křehkost exponátů i to, že tyto předměty bývají hlavními lákadly muzeí, která o ně nechtějí na dlouhé měsíce přijít. Přípravy výstavy tak provázely spekulace, která díla se nakonec v Louvru ocitnou.

O výstavu byl obrovský zájem dlouho před jejím otevřením. Muzeum ve snaze vyhnout se dlouhým frontám proto zavedlo rezervační systém. Zájemci si musí zakoupit časové vstupenky v online předprodeji. Muzeum předpokládá, že výstava přiláká na půl miliónu návštěvníků.

Život a dílo renesančního génia totiž dodnes fascinuje nejen milovníky umění, ale také vědce či filmové tvůrce. Jeho tvorbu dodnes zkoumají experti v různých oblastech bádání, aniž by bezezbytku pochopili všechny odkazy či symboly, které Leonardo da Vinci do svých obrazů či kreseb zakódoval. Veřejnost se o to v Louvru může pokoušet do 24. února.