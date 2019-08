Ze sejfů do knihovny. V Izraeli představili dosud nezveřejněné Kafkovy spisy

Dosud nezveřejněné rukopisy a skici Franze Kafky a jeho přítele a spisovatele Maxe Broda ve středu představila Národní knihovna Izraele. Získala je po dlouhém soudním sporu ze Švýcarska, kde několik desítek let ležely v bankovních sejfech. Mezi dokumenty jsou i tři různé verze Kafkovy povídky Svatební přípravy na venkově, cestopisy, dopisy a dosud nepublikovaný spisek Kafkových úvah, napsal deník The Times of Israel.