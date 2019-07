Ilegálně běhat, to už ne. Da Style Killas se ohlíží za vývojem od graffiti po galerie

„Ilegálně běhat a malovat“ už prý nechce, ale rád by vyměnil galerijní prostory jednou za čas za možnost realizovat se na velkých plochách v prostoru.

Svou graffiti minulost rozhodně nepopírá ani Jan Kaláb, který je i tvůrcem plastikového 3D graffiti. „Je to pro mě naprosto fundamentální zkušenost, je pořád ve mně,“ přiznává. „Graffiti bylo o permanentní práci a poměřování s ostatními, navzájem jsme se motivovali, zatímco akademické prostředí je spíš o tom, jít si sednout do kavárny,“ poznamenává tento absolvent Akademie výtvarných umění.

„Občas si odskočím a něco namaluju venku, ale víceméně je to pro mě už trošku uzavřená kapitola,“ přiznává naopak Michal Škapa aka Tron nebo Code. „Ale samozřejmě z toho dlouhodobě čerpám a vždycky to byla pro mě velká inspirace a energie, jen ji teď přelívám do menších formátů, jako jsou plátna,“ vysvětluje.

Jeho díla, stejně jako tvorba dalších tří umělců z graffiti crew DSK, jsou v DSC Gallery k vidění do 23. srpna.