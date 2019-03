Rusko se vzdaluje Evropě, míří na východ a do minulosti, říká spisovatelka Ljudmila Ulická

video Ljudmila Ulická: Rusko se obrací do minulosti

Zelený stan, Ženské lži, Daniel Stein, překladatel nebo Soněčka a jiné povídky. To jsou některá díla ruské spisovatelky Ljudmily Ulické, která byla přeložena do češtiny. Poslední je právě Případ Kukuckij. Román, který v překladu Aleny Machoninové vydala Paseka, na pozadí poválečné euforie a stalinských kampaní proti genetice rozehrává příběh nadaného lékaře, jenž se snaží prosadit právo na potrat, o které ženy přišly nařízením Stalina.

Sama vystudovala biochemii a genetiku a u vědy také chtěla zůstat. Z výzkumného ústavu byla ale za šíření samizdatu propuštěna, a začala se proto intenzivněji věnovat psaní. Biochemie i genetika ji ale zajímají stále a dodnes se přátelí s řadou vědců.

Ve svých knihách se opakovaně vrací k pohřbu Josifa Stalina, který znamenal další zlom v jejím životě. „Den jeho pohřbu si pamatuji velmi dobře, bylo mi deset let, byla jsem v té době ve škole. Všichni plakali, učitelky i učitelé, všichni měli oteklé tváře od slz. Stála jsem v tom ohromném davu a cítila jsem se velmi špatně, nechtělo se mi totiž plakat. Byl to zvláštní pocit, když všichni kolem pláčou, a tobě se nechce. Stejně jako když se všichni smějí, a tobě do smíchu není,“ vypráví.

„Poprvé jsem pochopila, že mám jiný názor než dav, což pro mě nebylo nijak příjemné, protože výhodnější je mít pocity davu. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsem si uvědomila svou individualitu. Pochopila jsem tehdy, že mám právo nepřemýšlet jako ostatní a nemít stejné pocity. Ve svém životě jsem se k tomu poznání vracela, což se ukázalo jako velmi důležité. Ten den si pamatuju detailně. Po mnoha letech jsem začala potkávat lidi, kteří přemýšlejí stejně jako já,“ pokračuje.

Lepší špatná opozice než žádná

Ljudmila Ulická, jejíž dědeček byl vězněn v gulagu, je známá i svými občanskými postoji. Pravidelně podepisuje petice na ochranu lidských práv, chodí na mítinky opozice, aktivisty podporuje také svou účastí na soudních procesech. „Život sám přináší otázky, na něž je potřeba odpovědět ano, či ne. Dostávám-li takovou otázku, odpovídám na ně,“ říká k tomu.