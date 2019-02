Poslední runda v Severce. Finále Mostu! doprovodí autogramiáda i speciální vysílání

video Reportáž: „Dycky Most!“ Úspěšný seriál míří do finále

„Chanov není Jeruzalém,“ říká výčepnímu Edovi exkomunikovaný farář zpoza stolu v restauraci Severka – a chtělo by se pokračovat, že tahle mostecká hospoda není Buckinghamský palác. Narazit v ní totiž jde na všechno, jenom ne na noblesu, aristokratickou distingovanost nebo protokol (pokud za něj nebudeme považovat pokyn „drž úhel“).

Své se o tom v uplynulých osmi týdnech mohli dozvědět i diváci, které Česká televize do Severky během vysílání Mostu! pravidelně zvala, a v předvečer premiéry posledního dílu se dá říct, že úspěšně.

Nekorektní seriál od režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka, kteří stojí i za populárním Okresním přeborem nebo Čtvrtou hvězdou, pravidelně lákal víc než jeden a půl milionu diváků, u veřejnosti vyvolal široký ohlas a jeho hlášky se „domestikovaly“ nejen v ulicích severočeského města.

Je suis Čočkin

Závěrečný díl odvysílá ČT1 v pondělí ve 21:45. „Poslední díl seriálu Most! půjde o něco později. Je natolik dobrej, že stojí za to si na něj počkat,“ dodává představitel seriálového Luďana Martin Hofmann. „Ty důvody jsou zjevné. Jsou slova, která do televize prostě nepatří.“

Co se na severu v epizodě nazvané Je suis Čočkin přihodí, ale tvůrci příliš prozrazovat nechtějí – avízo seriálového finále je jenom lakonické: „Luděk neví, cigánská kapela hraje Wabiho Daňka, Eda je poprvé v životě ve vinárně, plešky si nechají narůst vlasy. Most čeká veliká událost, ve které bude v hlavní roli váza.“