A příště už nedržet úhel. Seriál Most! odkryl herecký talent Zdeňka Godly

„Se Zdeňkem se mi hrálo výborně, je to fajn člověk, má dar humoru a dar glosy. Nemusí toho říkat moc, ale když to pak řekne, tak to stojí za to,“ říká Martin Hofmann, který v Mostu! zastal hlavní roli Luďka.

„Pro mě je herecky naprostá špička, fantastickej a nezaměnitelnej. Lidi svým herectvím prostě přitahuje,“ podotýká Erika Stárková – seriálová Dáša. A Michal Isteník, který ztvárnil výčepního Edu, dodává: „Kamera mu vysloveně sluší. My jsme mu s Martinem Hofmanem říkali cikánský Clark Gable. Zdenda je prostě šarmer.“