Most! si nebere servítky. Nový seriál ČT vtipkuje o rasismu, chudobě i Poště pro tebe

„Most je ryze dělnické město, a proto má svou nezaměnitelnou filozofii. Vizuálně je naprosto unikátní, protože vyrostlo na zelené louce během několika let jako náhrada za zbořený starý Most. Když jsem tam přijel poprvé, zarazilo mě, jakou má člověk o tom městě představu a jaká je skutečnost,“ říká režisér Jan Prušinovský.

Příběh seriálu se točí kolem Luďka (Martin Hofmann), kterého právě vyhodili z práce, bydlí v polorozpadlé barabizně, dluží, kam se podívá, má problémy s exmanželkou i se synem. A v tom nejhorším za ním přijde pošťák Ondra s pozváním do Pošty pro tebe.

„Luďka moc charakterizovat nechci. Svůj názor na něj samozřejmě mám, ale nechal bych to na divákovi. Nicméně doufám, že není úplně beznadějný, já bych mu dal druhou, třetí i čtvrtou šanci. Dát mu jen druhou je totiž v jeho případě málo. On je trochu debil, takže si myslím, že by to mohla být postava dost oblíbená,“ říká Martin Hofmann.