Máte je rádi, ale ještě o tom nevíte. Strážmistr Topinka, Dejvické divadlo i obyvatelé Mostu vyhlíží jaro

Myslím, že pro diváky bude neuvěřitelné vidět Ivana Trojana, Hynka Čermáka nebo režiséra Krobota jako Trojana, Čermáka a Krobota, nikoli jako postavy v rolích. Má to svoje kouzlo, ale bude to i šokující.

Rozhodlo to Dejvické divadlo, protože Dejvické divadlo přišlo s tímto projektem. Má být satirou o divadle, které přišlo o dotace a následně se začne uvnitř souboru všechno mlít. Dejvické divadlo několikrát vstoupilo do projektů České televize, třeba v neděli 9. prosince budeme vysílat film Kvarteto , který režíroval Miroslav Krobot a hraje v něm také několik herců z Dejvického divadla. Měli jsme seriál Čtvrtá hvězda .

Z dalších komediálních seriálů zmiňme Most! od Jana Prušinovského a Petra Kolečka. V osmi dílech řeší i závažná témata, jako například rasovou nesnášenlivost, přesto jde o komedii?

Most! je několikátou prací těchto tvůrců pro Českou televizi. Všechny byly komediální a všechny byly něčím závažné. Jako třeba Trpaslík, kterého ČT vysílala v premiéře před třemi lety a nyní ho reprízuje. Čtvrtá hvězda také byla z jejich produkce. Most! je o lidech, kteří žijí na okraji města Mostu, mají své problémy a střetávají se s tím velkým světem a jeho hodnotami i se svým vlastním životem. Není to tak, že by si seriál vybral jednu skupinu obyvatel a z nich si dělal legraci. Podtitul seriálu zní: Mají se rádi, ale ještě o tom nevědí. Ukazuje plejádu lidí, kteří jsou ve sváru, soupeří spolu, ale v zásadě je to komunita, která si je souzena a žije spolu. Ukazuje se, že navzdory šíleným třenicím a nedorozuměním si k sobě nacházejí cestu, a nakonec to končí takovým zvláštním prušinovsko-kolečkovským happy endem.