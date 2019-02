Scenárista Mostu!: Dlouze jsme řešili, jestli má postavu Pavla-Dáši hrát chlap. Ve hře byl i konkurz transsexuálů

Eriko, jak vám říkají lidi na ulici?

To je hezký, že se na to ptáte. Nedávno se mi stalo, že jsem natáčela se studenty režie v pražském metru a nastoupil pan revizor a řekl mi, nazdar Pavle. Tak to mě potěšilo.

Moje kamarádka mi říkala, ta herečka, co hraje Pavlo-Dášu, je frajerka, protože vlastně ze sebe udělala předělaného chlapa. Chtělo to odvahu?

Chtělo to určitě spíš odvahu vyjít s takovým tématem ven a napsat to.

Vy zase máte kamarádku, která touhle proměnou prošla. Radila vám, jak to zahrát tak, aby vám to lidi uvěřili? Aby věřili tomu, že jste dřív byla chlap a teď jste žena?

Mám kamarádku, určitě jsem od ní brala inspiraci, ale ne tak přímo, že by mi radila, spíš jsem já ji pozorovala, když jsem s ní byla. A uvědomila jsem si, že ten klíč k tomu, je být vlastně co nejženštější.

Eriko, vy máte i křehký hlas, ale diváci vás znají vlastně nadabovanou Janem Cinou. Byl na to casting, kdo to bude dabovat, Petře?

Myslím, že určitě byl. Já jsem s Honzou Cinou dělal divadlo. Vlastně jsem k tomu zase přišel jako vždycky k hotovému, že to dělá on a byl jsem hodně rád, protože má v sobě určitou jemnost, ale myslím, že to sedí super. My jsme tohle dost řešili. Vlastně vůbec nejdřív to obsazení, jestli chlap. Dokonce Honza nejdřív přemýšlel o tom, že se udělá casting transsexuálů, jestli toto je to správný korektní slovo pro to.

Vy jste najednou korektní, co se stalo?

Nechci jenom říct prasárnu. Ale vlastně nakonec to dopadlo takhle a musím říct, že těch debat jsem se zúčastnil a myslel jsem si o tom spousta věcí. A nakonec, jak to dopadlo, že to hraje Erika, která to dělá skvěle, je skvělý. Já jsem vlastně vůbec nevěděl jak na to. My jsme to nikdo nevěděli.