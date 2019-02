Dáša z Mostu vzbuzuje sympatie. Některým transgender lidem dodává sebevědomí

Takový pocit totiž není samozřejmostí. Například sedmnáctiletý Kristián právě prochází změnou pohlaví a dodnes se setkává s negativními reakcemi okolí. „Jdete po ulici, máte sluchátka a něco si posloucháte. Lidi na vás začnou pokřikovat a myslí si, že to neslyšíte. Jsou to nadávky různého typu, nadávají vám do úchyla, nadávají vám do nemocného člověka, co patří do blázince,“ popisuje.

„Je určitě dobré, že ta postava je pozitivní, že zvládá svůj život, svůj osud, zvládá si to vyjednávat se svým okolím. To dává spoustě trans lidí dobrý pocit z toho, že je to možné,“ kvituje s radostí postavu Dáši ředitel organizace Trans*parent, Viktor Heumann.

Dáša se narodila jako Pavel. V jejím mužském těle byl ženský duch, a proto se rozhodla podstoupit operaci změny pohlaví. Po ní se vrátila do rodného Mostu, kde ji známí přijali dost různorodě. To je jedna z dějových linií seriálu Most!.

Herečka Erika Stárková, která postavu Dáši ztvárnila, považuje komedii za dobrý prostředek k osvětě. Sama je ráda, že se téma dostalo do centra pozornosti. „Mohlo to jakýmkoli způsobem nedopadnout dobře, mohlo to sklouznout do nějaké karikatury, a to by bylo strašně špatně,“ uvažuje zpětně o rizicích.

To se však nejspíš nestalo, jak říká sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková: „Od svých klientů vím, že ten seriál hodnotí veskrze pozitivně. Říkali, že se díky tomu osvěta zase významně posunula, že ten seriál udělal mnohonásobně víc osvěty než tisíc přednášek, tisíc nějakých kampaní.“

Jak co nejpřirozeněji Dášu zahrát, se Stárková radila se svou kamarádkou, herečkou a transgender ženou Lucií Brychtovou. „Buď jen ženou, buď ženou, jakou jsi, a bude to skvělé,“ nabádala kolegyni Brychtová s tím, že se to náramně povedlo.