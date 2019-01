Uvnitř Magritta. Unikátní výstava umožňuje vstoupit do maleb slavného surrealisty

„Cílem výstavy je v poměrně krátkém čase 35 minut, co trvá projekce, ponořit se do celého Magrittova světa a tvorby. Začínáme s jeho abstraktními obrazy, volně pokračujeme věcmi z dvacátých let, které jsou dost pochmurné, a následuje období, kdy Magritte pracuje s objekty z každodenního života,“ popisuje kurátorka projektu Julie Waseigová.

Návštěvníci vstupují do prostoru, kde létají deštníky, fajfky levitují v prostoru a magické dveře se otevírají do dalších snových a neznámých krajin. Multimediální cesta vytvořená ze 160 rozmanitých Magrittových děl ukazuje prostřednictvím digitálních technologií a za hudebního doprovodu nový pohled na slavného belgického surrealistu.

„Využití technologií speciálně v Magrittově případě přináší návštěvníkům přidanou hodnotu v tom, že mají možnost nahlédnout přímo do procesu tvorby. Sám Magritte totiž pracoval s triky, kterými jakoby rozpohyboval předměty ve svých obrazech,“ upozorňuje Waseigová.

Toto není výstava

Podle tvůrců výstavy tak unikátní expozice nabízí nový způsob vnímání umění. „Jeho slavná věta ‚Toto není fajfka' reprezentující skutečnou fajfku v podstatě dokonale ilustruje náš záměr. Je to výstava jeho maleb, i když tady žádnou jeho skutečnou malbu nenajdete,“ uvedl ředitel studia The Fake Factory, které na expozici spolupracovalo.

„Netvrdím, že náš projekt má nahradit klasické výstavy originálních děl, ale myslím, že Magritte sám by si to tady užil,“ doplňuje Julie Waseigová. Zda by se takto přetvořená díla samotnému Magrittovi skutečně líbila, zůstane otázkou. Jisté ale je, že autor, který na své uznání čekal přes čtvrt století, dnes díky rozsáhlým výstavám v prestižních galeriích od Paříže přes Londýn po New York drží přední místo v dějinách výtvarného umění.