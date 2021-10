Hradecký dopravní podnik šetří, po okolních obcích chce víc peněz za linky

Královéhradecké autobusy mají pravidelné linky nejenom po městě, ale zajíždějí i k sousedům do samostatných obcí, což dotuje magistrát. „Bylo to z historických důvodů, že se počítalo, že se obce připojí k Hradci Králové,“ vysvětluje náměstek primátora Hradce Králové Pavel Marek (ANO).

Od roku 2023 by tak obce měly platit veškeré náklady. Z letošních 35 korun za kilometr by to mělo být zhruba 52 korun. „Mít v obci MHD je velký bonus, ale na druhou stranu je to pět procent z našeho rozpočtu a prognóza je taková, že to bude víc – a na to musíme reagovat,“ avizuje strarostka obce Stěžery Dagmar Smetiprachová (nestr.).

Obce se budou muset rozhodnout, jestli na to přistoupí, případně jestli některé spoje nezruší. „Další možnost je, že se pokusíme vyjednat tu dopravu s nějakým jiným dopravcem,“ doplňuje Smetiprachová.