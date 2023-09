Brno instaluje na zastávkách MHD nové přístřešky, ochrání před deštěm a budou mít wi-fi

„Celkem sedmdesát přístřešků má radnice Brno-střed vyměnit a osmnáct vybuduje zcela nových. Například na hlavním vlakovém nádraží jsou téměř hotové. Novinkou je, že třicet přístřešků bude mít také wi-fi a USB zásuvku pro nabíjení,“ popsal redaktor ČT Vítězslav Mikulčík.

Práce jsou rozděleny do osmi etap a zastávky by měly být hotové do konce listopadu. Cestující budou přístřešky také chránit před deštěm, a to ze tří stran. V minulosti si obyvatelé Brna stěžovali na to, že do některých zastávek pršelo.