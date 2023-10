Z orlické přehrady bude přečerpávací elektrárna, vyjde na několik miliard

Vodní nádrž Kamýk leží zhruba o deset kilometrů dále po proudu řeky Vltavy. Z ní chtějí energetici čerpat vodu do nádrže Orlík. Podle rybářů to ale nebude dobré, pokud by voda kolísala o dva metry.

„Kolísání ve vodní nádrži Kamýk musí být stejné jako doposud podle platného manipulačního řádu této nádrže,“ uvedl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Právě za této podmínky můžou energetici v elektrárně instalovat nové turbíny a přečerpávat vodu nahoru do Orlíku. „Když je v síti přebytek energie, tak soustrojí nastaví čerpadlový režim a čerpají vodu z dolní nádrže do horní,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Martin Schreier.