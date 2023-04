Podvodníci nabízejí ojetá nebo bouraná auta z celé Evropy jako dovoz z Německa

Při nákupech ojetých vozů z Německa mohli Češi přijít jen loni až o 250 milionů korun. Spočítala to společnost Cebia, a na triky v přeregistracích upozorňuje i Sdružení na ochranu vlastníků automobilů. Auta se do Česka dováží z celé Evropy, ale často na jeden či dva dny zamíří do Německa, kde získají registraci, a pak už se takto do republiky prodávají. Rozdíl v ceně může být i desítky tisíc korun.