Inflace bude klesat, největší výzvou je sestavit vyrovnaný rozpočet, shodli se ekonomové

Janský zmínil, že Národní ekonomická rada vlády doporučila, jaké výdaje má kabinet omezit, a také jak posílit příjmy. „Například některé skupiny obyvatel neplatí dostatečně do systému sociálního pojištění, takže my navrhujeme ten systém udělat spravedlivější, abychom tam neměli černé pasažéry.“

„Největším problémem české ekonomiky je vývoj rozpočtu,“ prohlásil Singer. Neočekává, že se do příštích voleb, jejichž řádný termín bude za dva a půl roku, podaří výrazně upravit rozpočet a dosáhnout menšího deficitu.

České banky by měly být mimo ohrožení

Jestli přijde krize ve finančním sektoru a budou krachovat další banky, podobně jako třeba Credit Suisse, ekonomové nechtějí odhadovat, předpokládají ale, že se to nestane. Juchelka připomněl, že české banky musí měřit interní kapitál a interní likviditu a mít vlastní plán pro nepříznivou situaci na trhu. „Aplikací těchto pravidel je český bankovní sektor nejlépe vybaven kapitálem a likviditou v Evropě.“

Singer souhlasí, že české banky mají dostatečně velkou likviditu na to, aby pokryla nepojištěné vklady. Zahraniční banky, které se dostaly do problémů, většinou pracovaly právě s vysokými částkami, které pojistka nekryje, u těch českých je to ale naopak. Lidé tak nemají důvod se o své peníze bát a nebudou si je chtít vybrat.