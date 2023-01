Inflace v Evropské unii v prosinci dál zmírnila

Výrazně nejvyšší míru inflace vykázalo v prosinci Maďarsko, kde vzrostla na 25 procent. Následuje Lotyšsko (20,7 procenta), Litva (20 procent) a Estonsko (17,5 procenta). Ve všech pobaltských zemích stejně jako v Česku inflace zpomaluje – v případě tuzemska to proti listopadu bylo o čtyři desetiny bodu. Výrazný pokles inflace hlásí Německo, kde spadla o 1,7 bodu na 9,6 procenta.

Nejnižší míru inflace mělo v posledním měsíci loňského roku Španělsko (5,5 procenta), pak Lucembursko (6,2 procenta) a Francie (6,7 procenta).

Celkem dvaadvacet členských států EU zaznamenalo v prosinci zmírnění inflace, ve dvou zůstala beze změny a ve třech vzrostla. V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly potraviny, alkohol a tabák, a to podílem 2,88 procentního bodu. Až za nimi byly na rozdíl od předchozích měsíců energie (plus 2,79 bodu), následovaly služby (plus 1,83 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (plus 1,70 bodu).