Příští rok nevidím optimisticky, říká k ekonomické situaci Jiří Belinger. Výzvy pro firmy budou značné, míní David Havlíček

Poptávka domácností klesá

Klesá také poptávka domácností, až o tři procenta. O to na jednu stranu České národní bance šlo, jelikož to bude brzdit inflaci, na druhou stranu to může znamenat problém pro firmy. „Určité zpomalení spotřebitelské poptávky je v období inflace, kterou zažíváme, zcela logické. Domácnosti tak omezují své zbytné výdaje, náklady, které mít nemusí, takže to přispívá k tomu, že inflace se postupně snižuje. Vidíme, že trend se láme, což může být pro ekonomiku jako celek pozitivní,“ okomentoval Havlíček. Z dlouhodobého horizontu to podle něj však problematické být může.

Členka NERV Helena Horská říká, že současná čísla naznačují, že recese by mohla být mělká. S tím souhlasí i Havlíček, nejistoty jsou podle něj ale velké. „Za celých třicet let České republiky toto může být největší výzva, před kterou stojíme. (…) Můžeme predikovat, že recese bude mělčí, kratší… Ale nyní se to predikuje velmi obtížně,“ doplnil.

Velkým problémem je dle Belingera „růst vstupů pro výrobu, a tím pádem navyšující se ceny produktů jako takových“. Propad na domácím trhu je dle něj zatím poměrně nízký. „Je to v desetinách procent, nebo pár procent, to se nedá říci, že by to příliš ekonomiku firem ovlivnilo,“ podotkl.