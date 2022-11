Přeje nám teplý podzim, další topná sezona ale už bude složitější, míní šéf Pražské plynárenské

Nejspolehlivějším dodavatelem by momentálně byly Spojené státy, domnívá se Pacovský, ale upozorňuje, že tamní dodavatelé potřebují dlouhodobé kontrakty, aby se jim vyplatilo investovat do infrastruktury. Evropa se je dle něj zdráhá nabídnout vzhledem ke klimatickým cílům.

Přechod na tepelná čerpadla

Podle Pacovského se do budoucna podíl zemního plynu bude nahrazovat vodíkem, takže jeho spotřeba bude klesat. Plyn má sloužit jako médium k přechodu do bezemisní ekonomiky do roku 2050, proto se Pražská plynárenská chce do budoucna zaměřit i na tepelná čerpadla, fotovoltaiky. Plyn by se měl používat především v průmyslu.

„Plánujeme v Praze vybudovat dvě velká tepelná čerpadla. Jedno má využívat zbytkové teplo z odpadních vod a druhé se bude nacházet na Rohanském ostrově. To jsou cesty, které mají nahradit fosilní paliva v topení. Jedná se o výrazný posun ve vytvoření klimaticky neutrální Prahy,“ popisuje plány Pražské plynárenské Pacovský.