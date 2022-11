Druhá gigafactory, o které se jedná, by byla jinde než v Líních, ujistila vláda

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl v úterý, že vláda jedná momentálně se dvěma investory, kteří by mohli v Česku postavit gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Dosud se hovořilo o zájmu Volkswagenu, který si vybírá mezi třemi lokalitami ve střední Evropě, přičemž v Česku mu vyhovuje oblast, kde je nyní záložní armádní letiště Líně.

Nová je informace, že by gigafactory v Česku mohl postavit také investor z Jižní Koreje. Vláda však popřela, že i on by ji chtěl mít na Plzeňsku, kde už nyní ambice Volkswagenu narážejí na odpor místních obyvatel i některých politiků. Případný jihokorejský projekt by podle mluvčího kabinetu Václava Smolky vyrostl v jiné lokalitě.

Naopak jsou Líně jedinou možnou lokalitou, má-li být v Česku továrna Volkswagenu. Další varianty jsou v Polsku a Maďarsku. „Pro projekt gigafactory společnosti Volkswagen existuje nadále jediná varianta, a to Plzeň-Líně. Stejně to platí naopak, jediné možné využití areálu Líně je pouze pro gigafactory společnosti Volkswagen, jak stojí v usnesení vlády,“ uvedl Smolka.