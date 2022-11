Piloti z Líní protestovali před německou ambasádou. Nechtějí přijít o letiště kvůli továrně VW

Letci podle něj nejsou proti gigafactory, ale chtějí zachovat provoz letiště, které patří s dvaceti tisíci pohyby letadel ročně mezi čtyři největší v Česku. „Chtěl bych také upozornit, že jsme téměř ve válečném stavu a že je nevhodné v současné situaci letiště velikosti Líní rušit. To letiště je pro armádu v případě konfliktu strategické,“ řekl Švihla.

Před německým velvyslanectvím v Praze se zástupci plzeňských aeroklubů sešli, aby jejím prostřednictvím upozornili na svůj postoj společnost Volkswagen. Zástupce aeroklubů Michal Švihla upozornil, že je na letišti, které zatím patří armádě, umístěno sedm desítek letadel. Klubům podle něj nikdo nevysvětlil, proč by měla továrna vzniknout přímo na místě přistávací dráhy a hangárů.

O gigafactory jednali koncem října zástupci vlády s představiteli Plzeňského kraje a obcí v okolí. Kabinet záměr Volkswagenu podporuje, obce jsou skeptické, například se jim nelíbí, že automobilka chce do Líní přivést vedení velmi vysokého napětí. Vláda slíbila, že nechá zpracovat studii o dopadech výstavby továrny na region. Podle obcí i aeroklubů ale není možné vytvořit kvalitní studii od konce listopadu, kdy se chce Volkswagen rozhodnout, kde gigafactory postaví.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve zdůraznil, že pokud by gigafactory měla být v Česku, připadá v úvahu jediná lokalita, a to Líně. Jiné varianty jsou v Polsku a Maďarsku. „Protože si investor vybral jediné místo v České republice, není to tak, že bychom mu jako vláda mohli nabídnout i jiné lokality,“ upozornil.