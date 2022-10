Pro daňové škrty jsem měla lépe připravit půdu, připustila Trussová

Moderátorka BBC při rozhovoru premiérce ukázala graf vývoje výpůjčních nákladů britské vlády, které se po oznámení vládních plánů zvýšily a nyní kolísají na hodnotách o 25 až 30 procent vyšších než před oznámením. Trussová uvedla, že si za balíkem opatření stojí, a že vláda „udělala správné rozhodnutí, že si víc půjčila na tuto zimu“. „Půjčujeme si jako druzí nejméně ze zemí skupiny G7,“ dodala premiérka.

Konzervativní vláda chce půjčkami financovat právě daňové škrty a omezení nárůstu cen energií. Podle Institutu pro fiskální studie citovaného BBC vládní půjčky za letošní rok vzrostou na 190 miliard liber (asi 5,3 bilionu korun).

Britská vláda vyvolala zmatek na finančních trzích poté, co ministr financí Kwasi Kwarteng 23. září oznámil plán snížení daní výhodné především pro bohaté, aniž by přišel s odhadem dopadu na státní finance, napsala agentura Reuters. Podle BBC jde o největší snížení daní v Británii za padesát let.

Pokles libry

Bývalý guvernér britské centrální banky Mark Carney ve čtvrtek vládu Trussové obvinil, že podkopává snahu národních ekonomických institucí, a prohlásil, že za pokles libry i britských státních dluhopisů mohou její fiskální plány. Britská centrální banka minulý týden musela zasáhnout nákupem státních dluhopisů, aby stabilizovala trhy.

Kritikou nešetří ani britská labouristická opozice. Její lídr Keir Starmer v úterý na stranickém sjezdu řekl, že „vláda ztratila kontrolu nad hospodářstvím země“, a že její kroky „prospějí jen jednomu procentu nejbohatších“.