Dodávky ropy Družbou do Česka se podle provozovatele obnoví v pátek nebo v sobotu

Jižní větví ropovodu Družba by měla začít téct ropa do Česka v pátek, nejpozději v sobotu. Řekl to Jaroslav Pantůček, předseda představenstva společnosti Mero, která je vlastníkem a provozovatelem tuzemské části potrubí. Česká strana zatím nezaplatila tranzitní poplatky. Finanční analytický úřad by měl ale ve čtvrtek vydat potvrzení, že platba není porušením protiruských sankcí. Pak přijde na řadu samotná úhrada, aby ropa mohla začít do Česka opět proudit.