Pracovali jsme bez zásadních chyb, hodnotí Rusnok. Zvyšování sazeb hájí

„Kdybychom chtěli mít poloviční inflaci jenom díky kurzu, tak bychom museli korunu posílit asi o 30, možná 40 procent. To by znamenalo vyprodat okamžitě veškeré devizové rezervy. A během měsíce dvou by se to stejně zhroutilo, protože pak už bychom neměli co prodávat. To není strategie, která by to sama vyřešila a udržitelným způsobem,“ poukázal Rusnok. Podotkl však, že ČNB devizové rezervy používá. Kurz koruny však jejich prostřednictvím zásadně neposiluje, pouze jej udržuje „na neškodící úrovni“.

Ministr i premiér

Jiří Rusnok s odchodem z postu guvernéra ČNB skončil ve své třetí zásadní roli. V minulosti dvakrát, respektive třikrát zasedal ve vládě. Poprvé ho do té své na post ministra financí nechal jmenovat Miloš Zeman v roce 2001, kdy ve funkci skončil Pavel Mertlík. Rusnok pokračoval i v následující Špidlově vládě, ale ve funkci ministra průmyslu a obchodu. Po několika měsících byl však odvolán a z vrcholné politiky se stáhl.

Vrátil se do ní v létě 2013, kdy jej Miloš Zeman – již coby prezident – jmenoval po pádu kabinetu Petra Nečase předsedou nové vlády. Ta nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, přesto Zeman ponechal její členy ve funkci déle než půl roku. Měsíc poté, co ve Strakově akademii skončil, byl Rusnok jmenován členem bankovní rady ČNB.