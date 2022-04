Chtěl miliony dolarů, nabídli mu zlomek. Ekonomové se přou, jakou má fenomén NFT budoucnost

Vzestupu NFT podle něj pomohlo to, že kryptoměny se v posledních letech dostaly do mnohem širšího povědomí veřejnosti. A roli sehrála také pandemie koronaviru. „V důsledku pandemie, lockdownů a finančních podpor obyvatel ze strany vlád drasticky vzrostlo množství lidí, kteří měli relativně velké množství volného času a uspořené peníze, které nebylo za co utratit. Tyto peníze pak často končily v různých investičních aplikacích, na kryptoměnových burzách nebo byly investovány do her. Hernímu průmyslu z tohoto úhlu pohledu pandemie jednoznačně prospěla,“ říká Jedlinský.

NFT podle něj mají oproti ostatním „mániím“ spojeným se světem kryptoměn tu výhodu, že jsou poměrně jasně uchopitelné a mohou se pochlubit atraktivní vizuální stránkou, „což je v případě investičních aktiv dost unikátní“.

Investování může být zrádné

Ekonom každopádně nabádá všechny, kteří by chtěli do NFT přímo investovat, aby byli obezřetní. Mezi kryptoměnami a NFT je totiž zásadní rozdíl. „Klasické coiny se chovají do značné míry podobně jako tradiční investiční aktiva. Pokud po nich roste poptávka, roste jejich cena, lidé nakupují a bohatnou. Přitom není třeba přemýšlet nad tím, který bitcoin si koupím – všechny jsou stejné. Podstatným rysem NFT je ale právě jejich unikátnost. Člověk tedy potřebuje porozumět danému trhu do hloubky, aby dokázal oddělit zrno od plev,“ zdůrazňuje odborník na kryptoměny.

Ještě důraznější varování pak dává ekonom Ole Jann, který působí na institutu Cerge-EI. „NFT jsou, stejně jako kryptoměny, v tuto chvíli čistě spekulativním aktivem, které nic nevytváří a neposkytuje návratnost, čímž se liší například od akcií nebo dluhopisů,“ říká. A pokud do NFT někdo chce investovat, měl by být podle Janna srozuměn s tím, že může o všechny vložené peníze přijít.

On osobně se domnívá, že NFT jsou „z poloviny pobláznění a z poloviny podvody“. „Pokud se někdy v budoucnu stanou užitečnými, je velmi nepravděpodobné, že by z toho budoucího vývoje profitovali ti, kteří si NFT koupí teď,“ předpovídá Jann. Jinou otázkou podle něj je, zda nejsou NFT pouze bublinou, která může v budoucnu splasknout. „To nemůže nikdo s jistotou predikovat,“ uvedl.